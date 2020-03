Directions liégeoises et trudonnaires s'éviteront ce samedi

Le STVV avale toujours de travers l'éventuel montage effectué par la direction du Standard de Liège au sujet du transfert de Junior Edmilson.

Pour rappel, Saint-Trond estime que les Liégeois ont dévalué la valeur officielle du transfert de l'ancien Rouche et Canari au Qatar. Pour après recevoir une autre partie de la somme convenue et ainsi éviter de payer la totalité du pourcentage à la revente. C'est le Tribunal qui jugera si cette version des faits est juste ou non.

En attendant, les deux clubs s'affrontent ce samedi soir à Sclessin. Et la presse néerlandophone de signaler que les directions ont déjà annoncé qu'elles ne dîneraient pas à la même table. De son côté, Alexandre Grosjean ne sera pas présent; pour raisons familiales a-t-il commenté. Sur la pelouse, les Trudonnaires n'ont plus rien à gagner, à l'inverse du Standard de Liège qui doit une revanche à ses supporters après la défaite contre le rival carolo.