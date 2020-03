Le choc entre Mönchengladbach et Dortmund maintenu malgré le coronavirus

Le match au sommet en Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach (4e) et le Borussia Dortmund (3e) aura bien lieu malgré les risques de coronavirus.

L'Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, a décrété un huis-clos général pour toutes les rencontres jusqu'au 3 avril, mais le reste du continent gère la menace au cas par cas. L'Allemagne a ainsi décidé de maintenir la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, prévue ce samedi (18h30) et qui aura bien lieu sans huis-clos, malgré la détection de plusieurs cas de coronavirus à une quarantaine de kilomètres de Mönchengladbach, dans la région de Heinsberg.

Un simple message de prévention a été délivré par 'gladbach en concertation avec les autorités. Les spectateurs en provenance de la région de Heinsberg se sont vus demander de rester chez eux. Ils seront remboursés et invités à assister gratuitement à un match européen du Borussia.