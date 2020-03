Thomas Henry est prêt pour la finale de D1B : "Aider le club à retrouver l'élite du football belge"

Dimanche, le Beerschot recevra OHL lors de la finale aller de D1B. Un match ô combien important pour les deux formations qui sont parvenues à remporter une tranche durant la saison.

OHL avait remporté la première tranche en D1B avant de voir le Beerschot remporter la seconde. "La première partie de saison a été très bonne, nous avions très bien débuté avec beaucoup de victoires et peu de buts encaissés", confie Thomas Henry avant d'évoquer la seconde partie de saison. "Il a été ensuite difficile d'être aussi régulier puis nous avons pris trop de buts. Puis des décisions arbitrales ont joué en notre défaveur notamment contre Lokeren et Lommel. Cinq points de perdus, mais bon nous étions favoris après le gain de la première tranche et tout le monde voulait se payer notre scalp", confie le Français.

Dimanche, le Beerchot ouvrira le bal en accueillant OHL lors de la finale aller. "Tout le monde est motivé et veut aider le club à retrouver la D1A. Remporter un titre dans une carrière, c'est le top absolu. Cette montée serait la cerise sur le gâteau", souligne le meilleur buteur de Proximus League avec 15 buts au compteur.

"C'est clair que cela fait plaisir et que c'est valorisant. Je suis satisfait de ma saison, mais c'est grâce à mes coéquipiers aussi que j'ai pu marquer autant de goals. C'est le collectif qui passe avant tout, et c'est le titre que nous voulons", a conclu Thomas Henry.