Loïs Openda va-t-il quitter le FC Bruges ?

L'international espoirs Loïc Openda obtient peu sa chance cette saison.

Loïs Openda (20 ans) compte 25 rencontres cette saison toutes compétitions confondues et un but en préliminaire de Ligue des Champions. Surtout, il ne compte que 3 titularisations en championnat et ce alors que l'efficacité des attaquants brugeois a parfois été pointée du doigt. Le Nieuwsblad rapporte que cette situation a déjà poussé Openda à réclamer un départ cet hiver, mais que le FC Bruges a demandé à son joueur de rester.

Si la situation de l'international espoirs venait à ne pas évoluer durant les PO1, il pourrait donc bien confirmer ses envies d'ailleurs et quitter Bruges pour aller chercher du temps de jeu. Né à Liège, Loïs Openda est un produit du centre de formation Blauw & Zwart, qu'il a rejoint en 2015. Il reste un espoir plutôt coté de notre championnat.