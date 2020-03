Marc Wilmots et les Diables : "Après l'Euro, j'ai senti le besoin de couper"

Après sa mise au point suite à la sortie de Jordan Lukaku, le Taureau de Dongelberg est également revenu sur les Diables actuels.

Coach de l'équipe nationale belge entre 2012 et 2016, il avait quitté le navire rouge après l'élimination face aux Pays de Galles. Une défaite jugée décevante par beaucoup. Depuis, Marc Wilmots a pris du recul : "Quand on est entraineur national, on est tout seul. On fait des choix sans savoir s'ils seront bons mais tant qu'on les fait en âme et conscience, il n'y a rien à redire", poursuivait ce dernier dans son entretien donné à Sport/Footmagazine.

Avant d'évoquer un besoin de distance : "Après l'Euro, j'ai senti le besoin de couper. La Coupe du Monde, je n'ai pas regardé les matches pendant mes vacances, ni contre le Japon ni contre le Brésil. Cela n'est pas lié au fait d'être aigri mais quand je coupe, c'est pour de bon. À ce moment-là ce n'était plus ma priorité. J'ai regardé le match contre la France avec des amis mais ça s'arrête là."

Depuis, Wilmots a accumulé des expériences en tant qu'entraîneur de la Côte d'Ivoire et de l'Iran, mais ces aventures n'ont duré que quelques mois. Il est depuis sans emploi : "Depuis la fin de ma collaboration avec l'Iran, j'ai reçu deux offres pour des projets d'équipes nationales et deux venant de clubs. J'ai refusé les quatre. Je n'ai pas eu de feeling. Mon téléphone sonne encore, mais il n'y aura rien avant le mois de juin."