🎥 Emmanuel Adebayor exclu, après s'être pris pour Jackie Chan

A 36 ans, Adebayor semble ne pas avoir perdu son coup de patte, ni son humour. Seulement, il ne l'utilise plus forcément pour trouver le chemin des filets. Titulaire avec sa nouvelle équipe - Olimpia - l'attaquant de 36 ans a levé le pied... un peu haut lors d'un match de Copa Libertadores ce mercredi soir :

Réduite à 10 contre 11, son équipe s'est tout de même imposée. Le lendemain de la rencontre, Emmanuel Adebayor préférait prendre son geste avec humour, en se comparant à Jackie Chan :

SEA, tough game today! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay ūü§úūüŹĺūüĎŹūüŹĺūüôŹūüŹĺ‚≠źÔłŹ‚̧ԳŹūü§úūüŹĺūüôĆūüŹĺ#GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm