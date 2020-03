Europa League : l'UEFA propose un match sur terrain neutre, Manchester United fait un geste pour ses supporters

Les rencontres d'Europa League, initialement prévues ce jeudi soir, entre Seville et la Roma, et l'Inter et Getafe sont reportées.

L'UEFA a proposé aux Andalous et aux Romains de disputer, à défaut, un match sur terrain neutre et à élimination directe. Les autorités européennes du football proposent que la rencontre se tienne en France. Les deux clubs n'ont pas encore répondu. S'ils n'acceptent pas cette idée, ils devront suggérer une nouvelle date au plus vite. La plupart des autres matchs d'Europa League sont tout de même maintenus, mais à huis-clos. Par conséquent, le club de Manchester United a décidé de faire un geste pour ses supporters qui avaient déjà organisé leur déplacement, annonce la BBC. La direction mancunienne versera 400 euros aux supporters qui avaient déjà acheté leurs tickets d'avion et d'entrée pour assister à la rencontre entre LASK et les Red Devils.





