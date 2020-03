Snelders : "Il était important de pouvoir terminer la compétition régulière à huis clos"

Nous sommes dans une situation inédite et jamais vue auparavant. L'incertitude sur ce qui va se passer avec les playoffs règne. L'analyste Eddy Snelders pense qu'il est logique que les matchs se déroulent sans public ce week-end. "Et puis attendons de voir comment cela évolue..."

Snelders estime également que cette décision aurait dû être prise plus tôt. "Si vous voyez ce qui se passe dans les pays voisins, cela aurait pu être décidé plus tôt", nous confie-t-il. "Le report de la finale de la Coupe est également logique, car vous avez encore du temps pour la reprogrammer. Il est important pour moi que nous puissions terminer la compétition régulière à huis clos. Si une décision plus radicale doit être prise par la suite, vous pouvez toujours revenir à la situation actuelle. Il suffit alors de sortir les anciennes formules et annuler ainsi les playoffs. Vous avez un champion et des places européennes. Ensuite, vous pouvez encore voir pour le billet européen pour le gagnant qu'offre la Coupe."

La proposition de Joseph Allijns, président du KV Courtrai, est un peu courte pour l'instant. "Si vous jouez les playoffs 2 et qu'il n'y a pas de gain financier en jeu, il est un peu plus facile d'annuler. Vous avez maintenant trois à quatre semaines pour attendre et voir. Vous pouvez même reporter un peu plus ces éliminatoires".

La pandémie occupe tout le monde en ce moment. "Il ne s'agit pas seulement de football. Sur le plan économique, social, sportif... nous sommes dans une situation de crise. Une situation de guerre sans conflit armé".