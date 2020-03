La Gantoise se sépare d'un assistant de Jess Thorup et superviseur des jeunes

La Gantoise a annoncé se séparer de l'entraîneur des jeunes et assistant de Jess Thorup Frédéric Dupré.

Frédéric Dupré (40 ans), en poste à La Gantoise depuis la fin de sa carrière en 2011, y entraînait les U21 et était également assistant de Jess Thorup, en charge de la coordination entre l'équipe A et les équipes de jeunes. Il a quitté les Buffalos avec effet immédiat, a-t-il annoncé via sa page Facebook.

Durant sa carrière, Frédéric Dupré a disputé une quarantaine de rencontres au Standard de Liège en 2006-2007.