Un monde sans football ? Le président de Trabzonspor s'inquiète du nombre de divorces...

L'homme fort du premier actuel de Süper Lig a réalisé une sortie qui n'est pas passée inaperçue dans la presse.

Le président de Trabzonspor Ahmet Agaoglu comprend le choix de la fédération turque de ne pas suspendre le championnat.

"En Turquie, le football est ce qui permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser, d'occuper leur esprit. Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d'ici un mois, on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces", a indiqué le dirigeant du club turc face à la presse.