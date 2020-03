🎥 Les plus beaux arrêts de Hendrik Van Crombrugge cette saison !

Hendrik Van Crombrugge a passĂ© un cap cette saison en rejoignant le RSC Anderlecht. L'ancien eupenois est probablement le transfert le plus rĂ©ussi de son Ă©quipe et a rĂ©alisĂ© de trĂšs beaux arrĂȘts.

Le RSC Anderlecht a demandé à ses supporters d'élire le plus bel arrêt de Hendrik Van Crombrugge cette saison et en a sélectionné quelques uns : face à Courtrai, Eupen, Bruges (x2), Genk, encore Bruges au match retour (x2 également), l'Antwerp et face au Standard (x3). Les supporters peuvent répondre en-dessous du lien Twitter !