Avec deux équipes en tête, la Eredivisie fait le point

Les dirigeants du football néerlandais se réunissaient ce mardi après-midi pour envisager la suite et fin de leur championnat.

Il en est sorti 3 scénarii possibles, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Soit les huit journées restantes se déroulent avant le 30 juin mais à huis clos ; soit le championnat se poursuit après le 30 juin, avec toutes les complications administratives que cela engendre en rapport avec le mercato estival ; soit le championnat est définitivement suspendu.

Mais, même ce scénario qui semble désormais le plus probable partout en Europe, pose problème aux Pays-Bas. En effet, deux équipes se partagent actuellement la tête de la Eredivisie : l'Ajax et l'AZ, avec toutes les deux 56 points. Le club d'Amsterdam serait alors déclaré champion sur base de la différence de buts (les deux clubs ont également le même nombre de victoires), et alors qu'il leur reste 9 matchs à jouer. Pas de doute, les Ajacides ont déjà obtenu des titres d'une plus belle manière, si ce scénario est choisi.