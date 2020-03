Le président du RWDM positif au covid-19 : "Si on ne combat pas ce virus, il n'y aura plus de football"

Le président du RWDM Thierry Dailly et sa famille vivent des moments compliqués, lourdement touchés par le coronavirus.

La saison de D1 amateurs a été officiellement arrêtée, au grand soulagement de Thierry Dailly : “En ce moment, je n’en ai rien à faire du foot. Mon épouse est atteinte du covid-19, et mes enfants et moi sommes porteurs", confiait le président molenbeekois à BX1.

Thierry Dailly et ses enfants sont donc porteurs du virus, mais ont peu de symptômes. Ce n'est pas le cas de son épouse dont le poumon gauche est touché. Une situation qui fait passer tout le reste au second plan : "La fin de saison ne m’intéresse même pas. On compte les morts dans le monde, c’est totalement déplacé de parler de foot dans ces conditions."

Le président salue la décision courageuse d'avoir mis un terme à la saison en ces temps où les priorités sont complètement chamboulées : "C’était la seule et unique à prendre. Un administrateur est tombé malade, la mère d’un délégué est décédée. Le sport est insignifiant dans ce contexte. Si on ne combat pas ce virus, il n’y aura plus de football.”