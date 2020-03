"Forza Italia": Wembley affiche un magnifique soutien à l'Italie

Un choc entre l'Angleterre et l'Italie, en préparation de l'Euro, était initialement au programme de ce vendredi. À la place, le stade londonien a apporté un soutien haut en couleur à toute l'Italie. Avec un message, en Italien: "Nous sommes séparés, mais nous sommes ensemble, Forza Italia".

L'arche et l'ensemble du stade londonien ont également été illuminés des couleurs du drapeau italien pendant les 90 minutes qu'aurait dû durer la rencontre. Une belle marque de soutien à un pays qui paye au prix fort les conséquences du coronavirus depuis plusieurs semaines.

Although we couldn't welcome you to Wembley tonight, we are with you @azzurri.



This is a battle that must be faced together, with unity. #StayHomeSaveLives. pic.twitter.com/j9YMpdMRDn