Ostende va se retrouver presque sans joueurs la saison prochaine

Même si le KVO trouve un repreneur et évite la catastrophe, ce sera un été difficile sur le plan sportif.

Le KV Ostende va vivre des semaines et des mois stressants : même en cas d'accord avec un investisseur pour reprendre le club, il y aura un véritable chantier afin de reformer un noyau compétitif la saison prochaine. D'après Het Laatste Nieuws, environ 16 joueurs devraient en effet quitter la Côte la saison prochaine.

En plus des fins de prêts, dont les départs sont prévus et qui concernent 6 joueurs - Sanneh, Palaversa, Niane, Sagna, Verstraete, Syllah - dont l'option ne sera pas levée, plusieurs joueurs seraient sur le départ William Dutoit, Goran Milovic, Renato Neto, Ronald Vargas eT Joseph Akpala devraient en effet quitter le club. Nicolas Lombaerts, Yaya Sané et Logan Ndendo arrivent également en fin de contrat ...