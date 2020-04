Anderlecht et les réductions de salaires : le cas des joueurs prêtés à part, les discussions continuent

Le dossier des salaires à Anderlecht continue de faire parler : après un ultimatum qui impliquait que Vincent Kompany prenne à sa charge les joueurs refusant d'abandonner une partie de leurs primes, les discussions se poursuivent.

Ainsi, nos confrères de Sudpresse rapporte que la proposition de Vincent Kompany de payer pour les joueurs refusant de laisser tomber 1/12e de leur prime annuelle n'aurait pas convaincu les joueurs du RSC Anderlecht. Les joueurs souhaiteraient être solidaires "dans leurs moyens", mais les discussions continuent au cas par cas et la situation semble difficile à gérer en interne.

Reste au moins un cas déjà réglé, annonce Het Nieuwsblad : celui des joueurs prêtés en D1A. Ainsi, les cas de Bubacarr Sanneh, Knowledge Musona, Sven Kums ou encore Yevhen Makarenko n'entrent pas en ligne de compte et le RSCA ne reviendra pas sur ce qu'il doit à ces joueurs. Pareil pour les salaires, qui ne seront pas rabotés à cause de l'arrêt du championnat. Quant aux (nombreux) joueurs prêtés à l'étranger, ils ne sont plus sur la masse salariale d'Anderlecht.