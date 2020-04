Arturo Vidal continuera de rémunérer ses joueurs

Le "Roi" du Chili, Arturo Vidal, est propriétaire du club Rodelindo Román.

Son club évolue dans la troisième division nationale. Sur son site internet, la direction, dont fait partie le milieu de terrain blaugrana, a assuré que les salaires des joueurs et du staff ne seraient pas revus à la baisse en cette période de crise sanitaire mondiale : "Rodelindo Román respectera les contrats en vigueur et payera normalement le personnel, même en l'absence d'activité. Nul doute que la balle roulera de nouveau, et elle procurera encore plus de plaisir qu'avant, tant l'attente aura été longue".

Arturo Vidal est l'un des joueurs vedettes les plus actifs sur les réseaux sociaux. Il a récemment lancé, avec son équipier en sélection nationale Gary Medel "le pitbull", une campagne de récolte de fonds pour la Croix-Rouge, à laquelle les deux Chiliens ont évidemment participé financièrement.