Un autre club espagnol opte pour le chômage technique

Des mesures qui vont dans la lignée de celles prises par Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Plus les jours passent, plus les clubs de football sont contraints d'opter pour le chômage technique. Après Barcelone et l'Atlético de Madrid, c'est au tour de Valence.

"Un total de 254 employés dans la structure sportive et 106 employés dans la structure non sportive de notre club sont concernés", explique le club.

"Nous suspendons uniquement les contrats des employés qui ne peuvent plus effectuer leur travail en raison de restrictions gouvernementales."