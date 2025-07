L'Union Saint-Gilloise penserait à un ancien de Pro League pour renforcer son secteur offensif

L'Union Saint-Gilloise va vouloir se renforcer pour rester compétitive même en Ligue des Champions la saison prochaine. Après quelques départs, des arrivées pourraient être au programme.

En plus du pactole que représente une participation à la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise vient de toucher 20 millions d'euros pour Noah Sadiki, ainsi que 4,75 millions d'euros pour Koki Machida. On ignore si ces départs sont les derniers à prévoir, mais le budget unioniste pour les transferts entrants sera supérieur aux saisons précédentes.

Ca tombe bien : sacré champion avec ce qu'on pouvait considérer comme un noyau plus réduit que celui de ses concurrents, l'USG va devoir se renforcer un peu pour rester compétitive à la fois en D1A et en Champions League.

Selon Transferfeed, le club aurait ainsi identifié un renfort potentiel. Il s'agirait d'une tête connue en Jupiler Pro League : Hyun-Seok Hong (26 ans), qui avait quitté La Gantoise l'été dernier pour Mayence, en Bundesliga.

Hong n'y a pas convaincu, disputant 23 matchs sans marquer le moindre but et ne donnant qu'une petite passe décisive. Arrivé contre 4,5 millions d'euros, il n'en vaut plus que 3,5 millions après avoir été l'un des meilleurs joueurs de D1A sous les couleurs gantoises (104 matchs, 18 buts, 20 passes décisives).

Hyun-Seok Hong est encore sous contrat jusqu'en 2028 à Mayence, mais plusieurs clubs belges et pas seulement l'Union seraient sur les rangs pour tenter de le ramener en D1A.