Dodi Lukebakio ne le cache pas : il rêve des Diables Rouges

Actif en Bundesliga pour la deuxiième saison consécutive, Dodi Lukebakio attend sa chance chez les Diables Rouges, " même si l'important n'est évidemment pas là pour le moment », précise-t-il.

Brillant avec Düsseldorf la saison passée, Dodi Lukebakio, qui était prêté par Watford la saison dernière, a migré vers le Hertha Berlin où il a gardé ses bonnes habitudes: avec six buts et six assists depuis le début de la saison, il espère d’ailleurs avoir attiré l’attention du sélectionneur des Diables Rouges.

Ça fait partie de ses objectifs. "C’est un rêve et ce serait une fierté de porter le maillot des Diables", confirme l’ancien Diablotin, qui était de la partie, l’été dernier, lors de l’Euro U21 disputé par les troupes Johan Walem, au micro de la RTBF.

"J’essaye de tout donner en club pour que Roberto Martinez puisse un jour me remarquer", ajoute-t-il. "Mais pour l’instant, j’espère surtout que la situation va évoluer favorablement au niveau du virus, et après on verra", conclut Dodi Lukebakio.