Ivan Leko se mord-il les doigts d'avoir quitté le Standard ? La Gantoise ne tient pas vraiment ses promesses

Un seul transfert à La Gantoise, neuf au Standard. Ivan Leko, qui avait quitté les Rouches pour un club "plus ambitieux", doit se poser des questions à une semaine de la reprise...

Au moment de quitter le Standard, Ivan Leko a affirmé qu'il aurait "aimé rester" en bord de Meuse, mais que les circonstances ont fait qu'un départ était inévitable. Ces circonstances, c'était entre autres le fait que le club liégeois proposait de payer sa dernière année de contrat en deux parties, une condition jugée inacceptable par Leko, ce qu'on peut concevoir.

Mais si Ivan Leko a quitté le Standard, c'est aussi parce que le Croate est ambitieux. Il veut jouer les sommets, voire l'Europe, et ne pas avoir pu le faire en raison du contexte difficile à Liège l'a frustré. De mois en mois, ne pas pouvoir faire jouer l'équipe comme il le souhaitait, ne pas disposer d'un noyau à niveau, tout cela l'a frustré.

Ivan Leko regrette-t-il sa signature à Gand ?

Alors quand l'Antwerp, avec lequel il a gagné la Coupe, et La Gantoise qui dispute fréquemment l'Europe l'ont contacté, on a su que c'était la fin de l'ère Leko à Sclessin. Il l'a rappelé à son départ : "Quand je suis arrivé au Standard, on m'a pris pour un fou, on a dit que ce serait mauvais pour mon CV".

Son entretien avec le CEO gantois, Sam Baro, l'a convaincu d'opter pour Gand. Le projet des Buffalos l'a convaincu. Mais à une semaine de la reprise, Leko, qu'on sait impatient, doit se demander si on ne lui a pas vendu de la poudre de perlimpinpin.

La seule arrivée à la Planet Group Arena depuis sa signature, c'est celle d'un joueur dont il a peut-être même soufflé le nom lui-même à la cellule de recrutement : Wilfried Kanga, qu'il a connu au Standard. Bien sûr, des pistes sont en cours de finalisation : un défenseur central va débarquer, voire deux.

Mais Leko, au terme d'une préparation mi-figue mi-raisin, n'a déjà pas mâché ses mots. "Nous prenons trop de temps à construire notre noyau. Je ne suis pas quelqu'un de patient (...) Il nous faut des joueurs de qualité pour être compétitifs, et le plus tôt sera le mieux".

Pendant ce temps, le Standard a été pris d'une véritable fièvre "acheteuse" (ou en tout cas acquéreuse) : neuf arrivées étaient officialisées avant même que Mircea Rednic entame son stage au Touquet avec ses troupes. Leko, en voyant ça, a dû rire jaune. Et si cela avait au final valu la peine d'accepter des concessions sur le plan salarial ?