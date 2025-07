Pour mieux revenir chez les Diables ? La nouvelle destination de Samuel Mbangula se précise

A la Juventus, Samuel Mbangula est sur le départ. Il pourrait bien rejoindre la Bundesliga dans les prochains jours.

Il y a un an encore, le nom de Samuel Mbangula était inconnu du grand public. Le Bruxellois de 21 ans venait tout juste d'être intégré au sein du noyau A de la Juventus par Thiago Motta. Il y a rapidement saisi sa chance.

A son avantage lors de la préparation, Mbangula s'est fait remarquer avec un but et trois assists lors des deux premières journées de Serie A. Si les arrivées de fin de mercato et le retour en forme d'autres attaquants ont limité son temps de jeu, le garçon a marqué des points auprès de son entraîneur, qui l'a régulièrement fait monter au jeu.

Mais dès l'hiver, Mbangula a fait l'objet de spéculations quant à un possible départ. Cela se confirme cet été : la Juventus cherche à vendre plusieurs joueurs pour se refaire une santé financière, Mbangula semble en faire partie.

Trouver le club qui lui permettra d'être titulaire

Sacha Tavolieri rapporte que l'ancien espoir du Club de Bruges et d'Anderlecht s'est mis d'accord avec le Werder Brême pour un contrat de cinq ans. Les négociations sont également en cours entre les deux clubs. Après une première offre à huit millions repoussée par la Juve, les Allemands sont revenus à la charge avec une proposition améliorée, espérant boucler l'affaire avec entre 10 et 12 millions d'indemnités.

Même si Strasbourg et Brentford continuent de le garder à l'oeil, Samuel Mbangula est donc en bonne voie pour rejoindre Olivier Deman (de retour de son prêt à l'Antwerp) et Senne Lynen. De quoi bénéficier d'un peu plus de temps de jeu en vue d'un retour chez les Diables ? Il avait été sélectionné une première fois par Domenico Tedesco en novembre dernier.