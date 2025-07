Kevin De Bruyne, un peu mal à l'aise, veut éviter la polémique : "C'est juste pour l'entraînement ?"

Kevin De Bruyne a commencé les entraînements avec le Napoli. Mais pour l'occasion, le club lui a fait porter un numéro qui l'a mis mal à l'aise...

Kevin De Bruyne sous un autre maillot que celui de Manchester City : voilà une image à laquelle il faudra s'habituer. Les supporters du Napoli, eux, s'en réjouissent, même s'ils doivent probablement se pincer pour y croire. Ils ont peut-être aussi halluciné en voyant le Belge porter le numéro... 10.

Un numéro naturellement légendaire, puisque c'est celui de Diego Maradona, le plus grand joueur de l'histoire du Napoli. Un numéro retiré en 2000 en hommage à l'Argentin, qui avait toutefois insisté en 2011 pour que Ezequiel Lavezzi le porte (sans succès).

Depuis le décès de Maradona, aucune discussion n'a eu lieu pour remettre le n°10 en circulation, et cela ne devrait pas se faire de sitôt.

Mais alors, pourquoi KDB portait-il le n°10 ? Dans une vidéo publiée sur les réseaux, on voit De Bruyne réagir avec surprise et un peu de gêne en découvrant son maillot. "Le 10 ? Non, non, non...", insiste-t-il. Le responsable du matériel le rassure alors : "C'est seulement pour l'entraînement".

Kevin De Bruyne n'a jamais porté le n°10 dans sa carrière : il semblait acquis qu'il reprenne son iconique n°17, celui qu'il portait à Manchester City et qu'il pourrait avoir rendu aussi célèbre que les n°7 et 14 durant sa carrière.