📷 Il n'y a pas que le Roi Philippe : Jérémy Doku a été "béni" par un souverain très particulier

Jérémy Doku porte le maillot des Diables Rouges, mais s'il l'avait souhaité, l'ailier de Manchester City aurait également pu être international ghanéen. Né en Belgique, Doku est d'origine ghanéenne via ses parents, et a visité le Ghana cet été durant ses vacances.

Un voyage spécial, car Jérémy Doku n'avait plus visité le pays de ses parents depuis son tout jeune âge ("depuis 17 ans", déclare-t-il). Il y est revenu auréolé d'un tout autre statut : celui de star accomplie du football.

Jeremy Doku visits Ghana, the homeland of his parents, and meets the King of the Ashanti people. ūüá¨ūüá≠ūüĎĎ



The Ashanti Kingdom is one of the most historic and influential kingdoms in West Africa. pic.twitter.com/3qeEv9iM2v