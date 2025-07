Lazare Amani n'a pas d'avenir à l'Union : une solution s'offre à lui

L'Union Saint-Gilloise a décidé de ne pas conserver Lazare Amani cet été. Prêté en seconde partie de saison au Standard, il pourrait rejoindre la Turquie.

La saison passée, Lazare Amani (27 ans) avait perdu sa place à l'Union Saint-Gilloise, et est finalement parti en prêt au Standard de Liège en seconde partie de saison. Après des débuts prometteurs, il n'a pas suffisamment convaincu à Sclessin, et le Standard n'a pas levé l'option d'achat.

Amani n'a pas rejoint l'USG en stage à Tubize, et l'avenir de l'Ivoirien n'est pas à Bruxelles, rapportait La Dernière Heure il y a une semaine de cela. Restait à savoir où le milieu de terrain rebondirait. Sous contrat jusqu'en 2027, Amani est estimé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt et est auréolé d'un statut de champion d'Afrique.

Lazare en Turquie ?

Des pistes se dessineraient désormais pour l'ancien carolo : selon le spécialiste mercato turc Ekrem Könur, il semblerait que plusieurs clubs issus de Süper Lig turque seraient intéressés par les services de Lazare.

Les négociations n'auraient pas encore commencé entre les différentes parties, précise Könur, qui ne nomme pas non plus les clubs intéressés. On imagine que l'Union ne mettra pas de bâtons dans les roues du joueur en vue d'un départ.

Lazare Amani a rejoint l'Union Saint-Gilloise depuis le Sporting Charleroi, d'abord en prêt en 2021-2022, puis à titre définitif. Il aura disputé 145 matchs pour la RUSG, pour 10 buts et 15 passes décisives.