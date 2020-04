🎥 Déplacements européens, superbes animations, engagement : les Ultras Inferno partagent leurs meilleurs moments de la saison

D√©fendre le blason rouge et blanc, en Belgique et en Europe, animer le chaudron de Sclessin, sans oublier de lutter contre le racisme et le football business ; telle est la raison d'√™tre des Ultras Inferno, depuis bient√īt 25 ans.

Estimant la saison terminée, et marquant là indirectement leur engagement pour que la santé passe avant le foot et les intérêts économiques, les Ultras du Standard ont clôturé et partagé un récapitulatif de la saison, de leur saison. Le résultat ; une vidéo de quatre minutes, accompagnée d’une musique, qui prouve une nouvelle fois que le support vocal n’est pas l’unique forme utilisée par les Ultras pour défendre leur club et leurs valeurs. Déplacements à Guimaraes, Arsenal, Francfort, dans tous les stades belges, craquages, tifos, messages engagés contre la corruption et le racisme, … voici le résultat : Sclessin n’est peut-être pas/plus le stade vocalement le plus chaud de Belgique, mais sa Tribune 3 possède toujours l’un des meilleurs groupes d’animation du Royaume.

Lire aussi… Zinho Vanheusden parmi les joueurs refusant la baisse des salaires au Standard