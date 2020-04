Enzo Donis, le sourire après Virton : un jeune coach belge qui veut revivre son rêve

Enzo Donis, ancien membre du staff de l'Excelsior Virton, est retourné en France où il a fait ses classes comme analyste vidéo et entraîneur de jeunes. Mais le Cinacien, actuellement à l'AS Béziers, n'a pas abandonné ses rêves de staff professionnel.

À 24 ans, peu de jeunes amoureux de football embrassent comme vocation l'analyse vidéo. Pour Enzo Donis, natif de Ciney et vivant en France depuis 15 ans, cela passera par l'école professionnelle du Montpellier HSC. Un parcours qu'il a retracé pour Walfoot : "J'ai d'abord appris les bases du métier de formateur grâce à François Keiffer, fondateur de la "MPP" (Méthode Plaisir et Performance) et directeur du Pôle Excellence de Montpellier", nous raconte-t-il.

L'apprentissage à Montpellier avec un futur ... adjoint de Guardiola

"Puis, je suis tombé dans l'analyse vidéo grâce à trois personnes qui m'ont appris et inspiré : Joanthan Llorente, toujours anlyste du club, Olivier Renard (homonyme de notre compatriote, nda) parti ensuite à Lorient et, le plus connu, Nicolas Jover qui a rejoint le staff de Pep Guardiola à Manchester City récemment", continue Enzo. "Je me suis beaucoup inspiré de son travail sur les phases arrêtées, notamment. Et de manière globale, j'ai découvert un monde, une façon de faire et j'ai pu mettre un pied dans le football professionnel en tant qu'analyste".

Après cinq ans à Montpellier, en juin 2017, Enzo Donis envisage de changer d'air. "J'ai rencontré beaucoup de clubs, en France comme à l'étranger. L'AS Monaco, notamment. Puis, j'ai trouvé un accord avec le PSG féminin ... mais trois jours après, il y avait un nouveau directeur technique et ça a tout chamboulé. Résultat : je n'avais plus aucun projet. À 21 ans, pendant un mois, je me suis demandé ce que j'allais faire", se rappelle-t-il.

"Il faut savoir que j'avais arrêté l'école à 16 ans pour me consacrer au football et suivre le programme de la Fédération Française de Football. Je ne remercierai jamais assez ma famille et mes proches, qui m'ont fait confiance", insiste Donis, qui finira par envisager un retour dans son pays natal, la Belgique. "J'ai discuté avec le club de Virton, qui était à la recherche de staff pour son académie".

Les débuts dans le staff d'une équipe A

Le contact passe alors très bien avec Samuel Petit. Direction le Luxembourg belge : "Je ne savais même pas où était Virton (rires). On est partis avec mon meilleur ami et on se demandait où on était tombés. Mais pendant six mois, tout s'est superbement passé. J'étais d'abord en charge des U14, puis j'ai obtenu un poste d'analyste vidéo".

Comme actuellement, l'Excelsior Virton est alors dans une situation délicate et Enzo pense alors qu'il fera partie des victimes des chamboulements au sein du club. "Samuel Petit a remplacé Frank Defays comme T1 et j'ai été convoqué dans son bureau. Je pensais être viré pour faire des économies ... et pas du tout, Mr Petit me voulait dans son staff. Une belle marque de confiance de la part de quelqu'un que j'apprécie énormément".

Le club entamera alors une belle remontée au classement. "On était mal mais on a bossé corps et âme pendant des mois pour au final se maintenir à deux journées de la fin. Une belle récompense pour ces nuits passées au club. Ca n'empêchait pas de rester nerveux, notamment pour la licence", se souvient notre interlocuteur. La suite sera plus compliquée et Enzo Donis connaîtra quelques péripéties en Gaume ...

Lisez la suite de notre entretien avec Enzo Donis ce week-end sur Walfoot.be . Au programme : la rencontre avec Marc Grosjean, de sérieuses désillusions et un retour aux sources ...