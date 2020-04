Beaucoup de clubs prêts à mettre 25 millions d'euros pour Emmanuel Dennis : Un joueur surcoté ?

L'attaquant nigérian suscite les convoitises depuis de nombreuses semaines déjà. Il devrait vraisemblablement quitter les Blauw en Zwart à l'issue de la saison contre un très beau montant.

Le Club de Bruges s’attend à récupérer un gros chèque pour Emmanuel Dennis à l'issue de la saison. Les Brugeois avaient acheté le Nigérian un peu plus d'un million d'euros en Ukraine du côté de Zorya en 2017. Après avoir réussi à le prolonger jusqu'en 2022 et à le retenir cet été malgré plusieurs offres parvenues sur la table, le Club de Bruges va pouvoir toucher le gros lot à l'issue de la saison. Il serait question d'un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros.

Fort suivi

Dennis s’est fait surtout connaître sur la scène européenne un soir d’octobre 2019 lorsqu’il a réussi l’exploit de marquer un doublé au Santiago Bernabeu face au Real Madrid. Depuis, sa cote n’a cessé de monter : Crystal Palace, le Betis Séville, le Borussia Mönchengladbach, Manchester United, Arsenal, Everton, Leicester City, Newcastle, Brighton, Sheffield United, Watford, l’AS Monaco, la Sampdoria et le Borussia Dortmund suivent le Nigérian de très près.

Ces formations ne seraient pas encore passées à l’acte, mais le BVB aurait un petit avantage. Jadon Sancho aurait même rencontré le Brugeois cet hiver et lui aurait fait part de l’intérêt des Marsupiaux.

Statistiques

Lors de sa première saison chez les Gazelles (2017-2018), le natif d'Abuja avait planté 12 buts et effectué 5 assists en 38 matchs toutes compétitions confondues. Lors de sa seconde (2018-2019), il avait marqué 7 buts et distillé 3 assists en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Cette saison, le Brugeois affiche un bilan de 9 buts et de 2 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. En continuant de la sorte, le joueur de 22 ans pourrait faire aussi bien voire mieux qu'en 2018.

Percutant, rapide et technique, Dennis peut dérouter une défense adverse en quelques secondes. Un profil qui plait à de nombreux techniciens. Néanmoins, le Nigérian est moins adroit au niveau de la finition et peut se montrer parfois un peu trop personnel dans les seize derniers mètres. À noter que le joueur âgé de 22 ans semble prêt à rejoindre un club plus huppé qui pourra l'aider dans sa progression et c'est le Club qui peut se frotter les mains. En effet, Dennis devrait rapporter autant que Wesley (25 millions d'euros) mais plus que Danjuma (17 millions d'euros) et Izquierdo (18 millions d'euros).