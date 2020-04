Anderlecht anticipe le départ de Van Crombrugge et trouve un potentiel remplaçant

Hendrik Van Crombrugge était l'un des meilleurs joueurs du Sporting d'Anderlecht cette saison. Le gardien de but de 26 ans peut compter sur l'intérêt des clubs étrangers.

Anderlecht s'est donc mis à la recherche d'un successeur et aurait le gardien du Beerschot Mike Vanhamel dans son collimateur, rapporte la Gazet van Antwerpen. Le gardien de 30 ans est l'un des hommes forts de son club et porte même le brassard du capitaine.

Vanhamel, passé par le White Star, Lierse et Ostende, entre autres, a confirmé que les Mauves avaient contacté son agent et qu'ils l'avaient déjà fait cet hiver. "Je suis heureux au Beerschot et tant que tout intérêt ne se concrétise pas, cela ne m'inquiète pas", a-t-il déclaré au quotidien flamand.

Le Beerschot ne veut pas laisser partir son gardien et capitaine. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2022.