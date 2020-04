Le "pire souvenir" et le "meilleur match" d'Axel Witsel avec les Diables

Sans grande surprise, Axel Witsel revient sur deux souvenirs du Mondial 2018.

Troisième Diable Rouge le plus capé (105 caps) de l’histoire derrière Jan Vertonghen et Eden Hazard, Axel Witsel a vécu de nombreuses choses en 12 années de présence en équipe nationale.

Mais c’est sans conteste le quart de finale du Mondial 2018 qui retient toute son attention. "Mon meilleur match avec les Diables, je dirais. Même si ce n’était pas mon meilleur match au niveau offensif, c’était vraiment une très belle rencontre à voir tactiquement, on était bien en place", explique-t-il à la RTBF.

Et maintenant, un trophée!

Et la plus grosse déception de sa carrière, Axel Witsel l’a vécue quelques jours plus tard, à Saint-Petersbourg. "La demi-finale contre la France, bien entendu". Mais près de deux ans plus tard, le médian des Diables l’affirme, la déception est digérée. "On s’est créé des occasions, mais ce n’étaient pas forcément des occasions franches. On est tombé sur un bloc vraiment costaud de la France. Aujourd’hui, la déception est partie, et le Mondial reste quand même un très beau souvenir."

Et l'ambition des Diables Rouges est d'ailleurs intact. "C’est notre objectif à tous de gagner un titre pour notre pays", conclut-il. Le rendez-vous est pris... dans un peu plus d’un an.