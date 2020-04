Les employés du PSG, mis au chômage partiel, attendent un geste des joueurs

Le PSG n'a toujours pas pris de mesures concernant le salaire de ses joueurs.

Beaucoup de clubs ont mis en place en réduction des salaires de leurs joueurs ainsi qu'une mise au chômage de leur staff à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Cependant, cette mesure ne s'applique pas à tous les clubs. Au PSG, les employés ont été mis au chômage technique mais le club n'a toujours pas touché au salaire des joueurs.

Une situation qui fait parler dans les couloirs du Parc des Princes. "On attend de voir ce qu’ils vont faire même si c’est déjà trop tard. Et sur ce point, on regarde ce qui a été fait par les grands clubs européens avec lesquels on se compare", a confié un salarié dans des propos rapportés par L'Equipe.