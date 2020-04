Championnat : Francky Dury en faveur d'un format traditionnel

Actuellement au chômage technique, l'entraineur de Zulte Waregem s'active en coulisses pour le développement de son club, avec notamment l'arrivée de Timmy Simons en tant que T2.

Dury veille également à l'avenir du football belge, qui lui est cher. A 62 ans, ce dernier voit dans la crise actuelle une occasion d'apporter des changements pour le bien du football belge.

Suite aux résultats des licences qui ont fait quelques dégâts en D1A et en D1B, l'entraineur de Zulte Waregem plaide pour un retour à une compétition traditionnelle avec 18 clubs : "Les PO1 sont une belle compétition. Cependant, il devient de plus en plus difficile pour des clubs du sub-top comme Zulte Waregem, Malines ou encore Courtrai de se qualifier. D'autant plus que l'Antwerp fait désormais partie du top six belge", a déclaré Dury dans Gazet van Antwerpen.

"De nombreux clubs du sub-top ont des difficultés et font de gros efforts, et seul un match important, la finale de la coupe ou un gros transfert sortant peut aider voir sauver une saison. Ce n'est pas normal. Regardez ce qui est arrivé à Ostende. Nous pouvons aussi utiliser cette crise pour faire des choix."