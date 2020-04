Sven Kums : "Heureux d'avoir signé à Gand, mais j'ai aussi vécu de belles choses à Anderlecht"

L'aventure de Sven Kums avec le Sporting d'Anderlecht aura duré deux ans et s'il lest heureux d'avoir retrouvé ses repères et du temps de jeu à Gand, il ne regrette pas son passage au Parc Astrid.

D’abord prêté par Anderlecht, Sven Kums s’est finalement définitivement engagé avec la Gantoise, où il a signé un contrat de trois ans. "Je suis heureux de m’être engagé définitivement à la Gantoise", explique-t-il au Nieuwsblad. Et c’est surtout parce qu’il a directement trouvé sa place dans le onze des Bufffalos. "Depuis que je suis revenu, j’ai retrouvé le plaisir d’être plus souvent sur la pelouse, ce qui n’était plus trop le cas à Anderlecht. Et j’ai aussi été bien reçu à Gand, avec le public qui a toujours été derrière moi." Une fin compliquée à Anderlecht Mais Sven Kums ne renie pas pour autant sa période anderlechtoise. "J’ai aussi connu de belles choses à Anderlecht, c’est juste à la fin que c’était devenu compliqué parce que j’étais plus souvent hors de l’équipe ou hors des sélections." En deux ans avec les Mauves, Sven Kums a, en effet, disputé 78 rencontres (pour cinq buts et huit assists) avec le Sporting. Mais son statut de titulaire indiscutable (il n’avait pas loupé la moindre minute en playoffs 1 la saison dernière) s’était envolé en début de saison et il n’a d’ailleurs participé à aucune rencontre avec les Mauves avant de filer à Gand, fin août.