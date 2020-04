Wilfried Van Moer et la licence refusée au Standard: "Je me pose des questions pour l'avenir"

S'il n'est pas inquiet pour le Standard à court terme, l'ancien Rouche estime que la situation financière délicate du Standard ne doit pas s'éterniser...

Triple champion de Belgique avec le Standard entre 1969 et 1971, Wilfried Van Moer garde des attaches particulières avec son ancien club. Il est d’ailleurs régulièrement présent dans les tribunes, à Sclessin, pour y voir les Rouches évoluer.

Et il suit la situation du Standard, privé de son sésame par la Commission des Licences, de près. "Je pense que c’est un signal", explique-t-il au Belang van Limburg. « Je savais depuis un petit temps que les finances du club étaient dans le rouge."

"Marin, Emond, Mpoku... Ça en dit long"

Le Standard a d’ailleurs laissé partir de précieux éléments, l’été dernier déjà, mais surtout cet hiver, pour renflouer les caisses. "Quand tu dois laisser partir des joueurs comme Marin, Mpoku ou Emond, ça en dit long. Mais je pense que ça ira", ajoute l’ancien Soulier d’Or à propos de la licence.

En revanche, il insiste : il ne faudrait pas que cette situation s’éternise. "Je me pose quand même des questions pour l’avenir. Si de bons joueurs doivent encore être vendus, le Standard ne sera plus une équipe du top 5, mais une équipe du ventre mou. Et que fera l’ambitieux Michel Preud’homme si ça arrive?», interroge-t-il en guise de conclusion.