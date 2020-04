Un jeune talent du Standard file à Saint-Trond

L'attaquant âgé de 17 ans a décidé de rejoindre les Canaris.

Après dix belles années au Standard de Liège, l'aventure s'arrête là pour Giacomo D'Asaro qui a décidé de rejoindre Saint-Trond. L'ailier âgé de 17 ans a effectué toutes ses formations chez les Rouches et a d'ailleurs été capitaine chez les U13 et U16. Mais son faible temps de jeu cette saison et le projet sportif de Saint-Trond l'ont convaincu de rejoindre les Canaris.

Le club trudonnaire a montré beaucoup d'intérêt envers le jeune Diablotin et ont mis tout en place pour bien l'accueillir. Il évoluera ainsi chez les U18 avec peut-être une opportunité d'être avec les U21 par la suite. Il y avait également d'autres clubs belges et même néerlandais qui suivaient le jeune attaquant qui compte aussi des sélections chez les Espoirs italiens, comme nous l'a confirmé Alessandro Savoca de Straight-Line Management.

D'Asaro voulait rester proche de Herstal où il vit afin d'effectuer sa dernière année de secondaire. Saint-Trond est proche de Liège, fait confiance aux jeunes et le voulait : trois arguments qui l'ont poussé à rejoindre le STVV afin d'y poursuivre sa jeune carrière. Rapide, adroit et doté d'une bonne finition, ce gaucher aime évoluer sur le flanc droit mais peut également jouer à gauche, en 10 et faux-neuf.