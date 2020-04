Sébastien Pocognoli et la ferveur des supporters de l'Union: "La meilleure ambiance de D1B"

Arrivé à l'Union cet hiver, Sébastien Pocognoli a déjà eu l'occasion de faire connaissance avec la ferveur du Parc Duden et il est conquis.

Le Liégeois n’a pourtant pas beaucoup joué depuis son arrivée au Stade Marien: il a participé à quatre matchs de D1B et avait manqué les deux dernières rencontres de championnat en raison d’une blessure au genou.

Un club qui est prêt à franchir une étape.

Mais il a tout de même savouré ses premières sorties avec l’Union. "C’est un club historique, avec un passé et un gros potentiel supporters. A domicile, on a la chance de jouer dans un stade bien garni, avec la tribune côté Parc Duden qui est toujours remplie", se réjouit-il au micro de RTL Sport.

"C’est une desmeilleures ambiances en D1B et sansn doute la meilleure", ajoute le gaucher qui en est certain : l’Union a tout d’un club de D1A. "Si le club continue à bien évoluer, il y a moyen de remplir le stade. C’est un club qui mérite et qui est prêt à franchir une étape."