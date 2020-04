Une pépite italienne dans le viseur du Barça

Il a brillé avec Brescia cette saison, le Barça lui tend les bras.

Alors que le Real Madrid fait le forcing pour tenter d'enrôler la jeune promesse du Stade Rennais Eduardo Camavinga, le Barça a un autre jeune médian prometteur dans le viseur. Selon le Corriere dello Sport, le club catalan serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Sandro Tonali.

Le milieu de terrain de 19 ans, qui avait fait ses débuts professionnels en Serie B, avait contribué au retour de Brescia parmi l'élite et il a séduit l'Italie, cette saison, en Serie A. Avec plus de 90% de temps de jeu cette saison en championnat, le médian fait d'ailleurs partie des jeunes joueurs les plus utilisés en Europe cette saison.

Ses prestations lui ont même valu ses premières sélections avec la Squadra Azzura: après avoir joué ses premières minutes contre le Liechtenstein en octobre, il était titulaire lors des deux dernières sorties de l'Italie, en Bosnie et contre l'Arménie, en novembre. Suffisant pour attirer les convoitises. Et pour rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe? Réponse au plus tard cet été...