La Ligue 1 prend les devants et fixe la date de reprise des entraînements !

Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont dans l'attente, et espèrent reprendre le chemin des terrains le plus rapidement possible. La LFP vient de prendre une décision....sous réserve.

Il est clair que la reprise du championnat de France dépendra des décisions politiques, mais en attendant la LFP a décidé de fixer une date de reprise des entraînements pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cependant, cette décisions dépendra évidemment des décisions politiques qui seront prises par le gouvernement Macron, mais aussi de l'évolution globale de la pandémie de Coronavirus dans l'Hexagone.Un protocole saintaire a en effet été mis en place pour la santé de tous. En attendant, la LFP a communiqué les informations suivantes via son site officiel: "En cours d’élaboration avec la Commission médicale de la FFF et les médecins des clubs professionnels, ce protocole prévoit notamment un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril. Au cours de cette réunion, le Bureau a également programmé les dates des instances et réunions à tenir pendant le mois de mai. Sitôt connues les modalités de déconfinement, le Bureau puis le Conseil d’Administration de la LFP se réuniront afin de préciser son scénario au regard des instructions du gouvernement. Une Assemblée Générale de la LFP sera ensuite convoquée pour la mi-mai". Mbappé, Neymar, Payet et autres peuvent donc être dans les startings-blocks.