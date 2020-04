Romelu Lukaku veut encore jouer un moment : "20 ans, retour à Anderlecht et la boucle sera bouclée"

S'il laisse planer le doute sur la longévité de sa carrière en sélection, Romelu Lukaku a encore l'intention de jouer quelques années.

À bientôt 27 ans, Romelu Lukaku n’a pas exclu la possibilité de mettre sa carrière internationale à l’issue de l’Euro, dans un peu plus d’un an. Il n’a par contre, pas l’intention de raccrocher les crampons aussi vite. Et il l’a confirmé dans un entretien accordé à Vier. "J’aimerais jouer jusqu’à 36 ans", avance-t-il.

Consultant jamais, entraîneur pourquoi pas

"Et je rêve de terminer à Anderlecht. Alors, la boucle sera bouclée et j’aurai été professionnel pendant 20 ans", ajoute le buteur de l’Inter.

Et Romelu Lukaku a aussi une idée de ce qu’il fera une fois les crampons rangés. "J’aimerais voyager et tout lâcher." Mais il ne fermera pas pour autant définitivement la porte au milieu du ballon rond. "Je ne deviendrai jamais consultant, mais je suis actuellement les formations d’entraîneur. Et ça, j’aimerais bien essayer", conclut-il.