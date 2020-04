Lukaku s'interroge sur l'avenir des Diables : "Le successeur de Martinez saura-t-il nous gérer ?"

Romelu Lukaku a déjà laissé planer quelques doutes quant à son avenir en sélection. Visiblement, le Diable Rouge a des inquiétudes concernant l'après-Martinez.

Lors d'un live Instagram organisé avec Kat Kerkhofs, la femme de Dries Mertens, pour la chaîne néerlandophone Vier, Romelu Lukaku a évoqué les Diables Rouges à bâtons rompus. En commençant par reconnaître à Marc Wilmots un mérite : "C'est grâce à lui, cette bonne ambiance en sélection. Il nous a réunis pour qu'on construise ça ensemble", affirme l'attaquant de l'Inter Milan. "Nous sommes des amis. Si je devais rester confiné avec l'un d'entre eux ? Je choisirais entre Axel Witsel, Nacer Chadli, Thomas Meunier, Dries Mertens, Jan Vertonghen ou Kevin De Bruyne. Je les connais par coeur ! Par contre, pas Yannick Carrasco. Un gars super mais aussi un vrai monsieur je-sais-tout, il veut discuter de tous les sujets (rires)".

La succession de Martinez

Sur une note plus sérieuse, Romelu Lukaku a également évoqué l'avenir des Diables Rouges. "Si Roberto Martinez s'en va après l'Euro, je suis curieux de voir qui va le remplacer. Saura-t-il gérer le groupe ? Nous avons nos habitudes. On n'est pas un groupe difficile à gérer, mais le coach nous donne des libertés et en échange, nous prestons sur le terrain", pointe le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.

"Le futur des Diables dépendra de ce qui se passera après l'Euro. Mon choix de continuer ou non dépendra de ça également car j'ai déjà connu une relation compliquée avec un coach et je ne veux pas revivra ça", affirme Lukaku. Il y a quelques années, l'ancien du RSCA lâchait en effet une bombe en affirmant qu'il prendrait sa retraite internationale au terme de l'Euro 2020, à 28 ans. S'il n'a pas confirmé ces propos depuis, l'idée semble tout de même traîner dans un coin de sa tête ...