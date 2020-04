Jelani Trevisan Dumas quitte le Standard pour La Gantoise

Le Standard de Liège voit s'en aller un nouveau jeune talent.

Jelani Trevisan Dumas était particulièrement suivi. Pour cause, le jeune homme de 15 ans survolait les compétitions et scorait souvent plus de 40 buts par saison ! D'après Sud Info, de nombreux clubs européens le suivaient : FC Séville, Schalke 04, Wolfsbourg, PSV et Feynoord, notamment.

Finalement, le jeune attaquant restera bien en Belgique. Après cinq années passées à l'Académie Robert Louis-Dreyfus, Jelani Trevisan Dumas poursuivra sa formation à La Gantoise.