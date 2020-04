Le top belge frappé de plein fouet : des millions d'euros de pertes ?

La fin de saison à prévoir en D1A risque fort de frapper les clubs là où ça fait le plus mal : le portefeuille.

Sans les Playoffs, le top belge (et plus précisément le G5) pourrait subir de très lourdes pertes, comme l'estime ce mercredi Het Laatste Nieuws : au total, ce serait près de 20 millions d'euros de manque à gagner pour nos grands clubs. Le Club de Bruges serait le plus impacté (6 millions d'euros), mais le Standard perdrait également entre 3 et 5 millions d'euros. Genk (2,5 à 3 millions) et La Gantoise (au moins 3 millions) suivent.

Scénario catastrophe ?

"Sans considérer que nous serions en PO1 ou en PO2, nous perdrions déjà entre 2,2 et 3 millions d'euros, à supposer que nous ne perdions pas les droits télévisés. Si on compte le ticketing, le catering, ça nous fera des millions de pertes", pointe de son côté Karel Van Eetvelt, CEO du RSC Anderlecht.

Quant à l'impact de mois sans public, Van Eetvelt préfère ne pas y penser. "C'est le scénario catastrophe. Nous envisageons des alternatives, comme le digital. Si les gens ne peuvent pas venir à nous, il faudra aller à eux", se résigne-t-il.