"La RAAL? Un projet stable, ambitieux et solide"

Alors que son contrat expirait le 30 juin avec l'Excel Mouscron, Clément Libertiaux a décidé de s'engager définitivement avec la RAAL où il évoluera, au minimum, la saison prochaine. Un club dans lequel le jeune portier a trouvé exactement ce qu'il cherchait.

Clément Libertiaux insiste d’ailleurs, il n’a pas eu besoin d’un long moment de réflexion pour s’engager avec la RAAL. "J’étais en fin de contrat avec Mouscron et même si ça n’a pas duré, mes débuts se sont plutôt bien passés à La Louvière", explique le joueur de 22 ans, qui avait été prêté par l'Excel en fin d'annéée 2019.

"Un projet fait pour aboutir"

Et, plus motivant encore pour le jeune gardien, la RAAL est un club plein d'ambitions: "J'ai trouvé ici un projet stable et solide qui n’a pas été lancé comme ça, il est fait pour aboutir. Le club est dirigé par des gens qui bossent bien et qui sont sérieux. Sans oublier des infrastructures au top... C’est un ensemble de signaux positifs et ça m’a donné de poursuivre l’aventure ici", explique-t-il.

Les premiers pas du jeune portier auront pourtant rapidement été raccourcis. En concurrence avec le solide Kevin De Wolf, Clément Libertiaux n’aura eu le temps de jouer que quatre rencontres pour sa première demi-saison avec la RAAL. Suffisant pourtant pour dire qu’il avait fait le bon choix "J’étais sur le banc les deux premiers matchs et puis j’ai eu l’occasion de jouer et j’ai essayé de la saisir. Je pense avoir fait quatre bonnes prestations, dans une équipe qui tournait bien ce qui m’a certainement aidé."

Même si cette fin de saison laissera un sérieux goût de trop peu aux Loups. "C’est évidemment une grosse déception pour tout le noyau et le staff de la RAAL de voir la saison s'arrêter comme ça. La décision est juste et logique, mais elle fait mal", lance le portier.

Un dernier espoir de montée?

Parce que les Loups avaient la montée dans le viseur. "On était dans une dynamique et on sentait qu’on pouvait aller chercher le titre. On avait six points de retard, un match en moins et il restait six rencontres à jouer. On avait toutes les cartes en mains pour aller chercher cette montée."

Une montée en D1 Amateurs qui pourrait encore se dessiner. si le jeu des licences est favorable aux Louviérois. "Personne ne veut être promu, autrement que sur le terrain, mais il y a un petit espoir et on croise les doigts", conclut-il dans un discours semblable à celui de son coach, Frédéric Taquin, qui estimait il y a quelques semaines que le club louviérois et ses joueurs auraient mérité leur montée, même si elle devait passer par le tapis vert...