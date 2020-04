Les supporters de Genk furieux sur Mehdi Bayat : "Des excuses !"

Les propos de Mehdi Bayat concernant l'arrêt de la saison ont déplu aux supporters du Racing Genk.

Mehdi Bayat aurait en effet déclaré à la presse néerlandophone que les clubs exigeant que la saison reprennent étaient "égoïstes" et qu'il s'agissait d'une prise de position "idiote". Des propos qui n'ont pas du tout plu aux supporters du Racing Genk qui ont réagi par la voix de l'OSV, fédération des supporters ...

Monsieur le président de la Fédération,

Nous, en tant que fédération des supporters du Racing Genk, trouvons votre sortie de ce jour dans la presse indigne d'un Président de Fédération. Notre club place le respect haut dans ses valeurs et voilà que nous entendons la plus haute autorité de l'Union Belge le décrire en des termes tels qu'égoïste et idiot.

La direction de notre club a décidé de laisser le Conseil de sécurité faire son travail et d'en tirer les conclusions : jouer au football si c'est responsable, ni plus, ni moins. C'est votre droit en tant que CEO du Sporting Charleroi de diriger votre club comme bon vous semble, laissez notre direction faire de même.

Notre club est toujours une ASBL gérée de manière désintéressée par des locaux, pas par des investisseurs privés pour lesquels le profit prime.

Nous vous demandons des excuses et espérons qu'à l'avenir, vous pourrez vous exprimer dans le respect de tous les clubs, en tant que président de la Fédération. Si vous estimez cela trop difficile, tirez vos conclusions sur ce que nous penserons de vous.