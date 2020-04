Malgré le démenti de son avocat, Fellaini investit bel et bien au Standard de Liège

Ce mercredi, la rumeur évoquait l'arrivée de Marouane Fellaini comme investisseur dans l'Immobilière du Standard. Rumeur démentie par son avocat assez rapidement ... pour revenir aussi vite ce jeudi.

Après Axel Witsel, il semble bel et bien que Marouane Fellaini investisse dans son club formateur : l'ex-Diable Rouge devrait placer la même somme que son ancien équipier chez les Rouches, à savoir environ 3 millions d'euros, rapporte Sudpresse ce jeudi. Il s'agirait a priori d'un prêt à court terme, à la différence de Witsel qui aurait investi à long terme. Ce prêt permettra d'aider aux projets de rénovation du stade et de rendre le projet financier du Standard plus aidé à défendre devant la Commission des Licences (même s'il y a peu d'inquiétude à Liège dans ce dossier).

Cette confirmation d'investissement de la part de Marouane Fellaini vient démentir le ... démenti de son avocat et de son entourage, qui avaient réagi ce mercredi à l'annonce d'un investissement potentiel du joueur de Shandong Luneng au Standard de Liège. "Marouane Fellaini n'investira pas au Standard, c'est certain", déclarait hier Stijn Debaene à la Dernière Heure. Bluff ou mauvaise communication entre Fellaini et ses avocats ? À moins qu'un nouveau démenti arrive dans la journée ...