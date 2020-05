Quelques semaines lui ont suffi pour être séduit par Anderlecht: "L'un des plus grands clubs du monde"

Il n'a pas encore eu l'occasion de faire ses preuves avec le Sporting, mais il a été conquis par le club bruxellois.

Dejan Joveljic, prêté par l'Eintracht Francfort, était arrivé en toute fin de mercato hivernal. Mais il ne lui en fallait pas plus, visiblement, pour être séduit. "D'après ce que j'ai vu, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Les conditions de travail y sont fantastiques, le club fonctionne comme une famille. C'est un défi très excitant", explique le Serbe au site officiel de l'Eintracht.

Seul regret pour le jeune Serbe: la coupure qui est tombée au plus mauvais moment, tant pour lui que pour le club. "Nous étions sur une bonne lancée, nous venions de remporter trois rencontres consécutives, avec la manière. L'arrêt du championnat n'est pas arrivé au bon moment, mais on est patient et on espère que le championnat reprendra."