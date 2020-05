Lommel obtient le feu vert pour sa licence

Le club limbourgeois s'est défendu avec succès ce jeudi devant la CBAS.

Lommel semble sauvé. Le pensionnaire de D1B s'est défendu avec succès devant la CBAS cet après-midi et a de grands espoirs d'obtenir une licence, comme le relatent nos confrères de Het Nieuwsblad.

La commission des licences avait donné un avis négatif à Lommel parce qu'elle appartenait à l'agent de joueurs, Udi Shochatovitch, et qu'il y avait des dettes. Il manquait également la garantie bancaire pour prouver la continuité pour la saison 2020-2021, d'un montant de 1,65 million d'euros.

Le premier problème a été résolu en début de semaine, lorsque Shochatovitch a vendu le club à l'organisation à but non lucratif Lommel pour un euro symbolique. Ce dernier a fait le deuxième pas ces derniers jours : trouver un groupe d'investisseurs (locaux) qui étaient prêts à payer les dettes actuelles et à garantir la garantie bancaire de 1,65 million.