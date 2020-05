Pas de football ? Le sport reprend ce samedi : l'UFC sera la première grande organisation sportive de retour

Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC sera la première organisation sportive à reprendre ses activités avec un événement exceptionnel et historique, bien décidée à profiter de l'attention inévitable générée par cette situation ...

L'UFC 249, qui se tient dans la nuit de samedi à dimanche en Floride, sera légendaire à plus d'un titre mais surtout parce qu'elle sera le premier événement sportif majeur à se tenir durant la crise du coronavirus (à l'exception des shows de la WWE, cas à part). L'iconique, mégalomane et clivant président de l'organisation, Dana White, en a fait une affaire personnelle : l'UFC devait faire du MMA le premier sport "back in business", et son pari fou a été réussi au terme d'une série d'événements absolument incroyables. Récit surréaliste ...

Un combat maudit

L'histoire de cet UFC 249 (chaque événement de l'Ultimate Fighting Championship est numéroté depuis le 1 en 1993) est à l'origine l'histoire d'un combat attendu par tous les amateurs de MMA : celui opposant Khabib Nurmagomedov, champion lightweight (poids-légers) de l'UFC, à Tony Ferguson, le challenger n°1. Un combat qui était programmé pour le 18 avril dernier et avait déjà été annulé à ... 4 reprises par le passé entre 2015 et 2018.

Les blessures alternatives de l'un et l'autre combattant avaient donné à ce duel tant attendu entre deux des meilleurs lightweights de l'histoire une étiquette de combat « maudit » ; en octobre 2018, Khabib Nurmagomedov accédait au statut de star absolue en dominant Conor McGregor lors de sa première défense de ceinture. Ironie ultime : Tony Ferguson, rétabli, combattait juste avant sur la même carte – mais le star-system de l'UFC avait permis à McGregor, de retour de son match de boxe contre Floyd Mayweather, de lui griller la priorité.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts : Tony Ferguson a porté sa série de victoires consécutives à 12, et devait donc normalement affronter Khabib Nurmagomedov le mois dernier. Organiser ce combat était devenu une affaire d'égo pour Dana White et quand le coronavirus menace d'encore une fois tout chambouler, l'omnipotent président de l'UFC fait tout pour réussir l'impossible. Jusqu'à que le couperet tombe : Khabib est rentré en Russie et s'y retrouve coincé par les mesures de confinement. Le combat tombe à l'eau, remplacé par un titre intérimaire entre Tony Ferguson et le n°4 de la catégorie, Justin Gaethje.

"Fight Island"

Reste à savoir si l'événement pourrait se tenir le 18 avril : l'UFC avait été l'une des dernières organisations majeures de sports à maintenir ses activités, l'UFC Brasilia (14 mars) se tenant bel et bien, à huis-clos. Par la suite, tous les événements seront annulés en raison de l'arrivée du virus aux USA, où étaient planifiés les "fight nights" suivantes, mais Dana White l'affirmait : l'UFC 249 du 18 avril aurait lieu, avec un programme adapté si les combattants internationaux ne peuvent se rendre sur le territoire américain.

Le lieu initialement prévu (le Barclays Center de New York) ayant dû être modifié suite aux directives, le suspens demeurait : quel État accepterait d'accueillir l'UFC ? White créait le buzz en affirmant avoir loué une ... île privée sur laquelle des infrastructures (logements, salles d'entraînements) attendraient les combattants, ainsi que le célèbre octogone dans lequel les combats auront lieu.

L'information filtre cependant début avril, presque aussi surréaliste : c'est dans une réserve indienne que devrait se tenir l'UFC 249, au sein du Tachi Casino. Un lieu situé en Californie, mais pas soumis aux réglementations de l'État ... ESPN, diffuseur de l'UFC, et surtout Disney (propriétaire d'ESPN) sonneront la fin de la récré le 9 avril : hors de question de réaliser une telle folie, ouvertement provocatrice, alors que la pandémie prend de l'ampleur aux USA.

Le premier sport de retour

Pour autant, pas question de désespérer : Dana White l'affirme, malgré ce contretemps, l'UFC sera la première organisation sportive de retour, et ce très vite. Juste le temps d'obtenir les autorisations nécessaires : comme le souhaite notamment Donald Trump (grand ami de White ...), le sport est déclaré "business essentiel" en Floride, ouvrant la porte à des événements à huis-clos. Il n'en faut pas plus pour que l'UFC 249 déménage et soit à nouveau officialisée pour le 9 mai prochain, dans la nuit de samedi à dimanche chez nous, à Jacksonville, Floride.

Donald Cerrone, dernier adversaire en date de Conor McGregor, fait son retour à l'UFC 249

Et pour l'occasion, l'organisation de MMA a mis les petits plats dans les grands : en plus du titre intérimaire lightweight entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, le monde pourra assister à un combat pour le titre bantamweight (poids coqs) entre Henry Cejudo, champion, et Dominick Cruz, ancien multiple champion de retour de trois ans de hiatus. Plus tôt dans la soirée (ou la nuit), Donald Cerrone, dernier adversaire en date de la star Conor McGregor, fait son retour face à l'ancien champion lightweight Anthony Pettis. Et Francis Ngannou, l'effrayant et surpuissant franco-camerounais, offrira un duel de poids-lourds qui promet d'être explosif face à Jairzinho Rozenstruik, Surinamais spécialiste du knockout ...

Une soirée qui promet d'ores et déjà d'entrer dans la légende et qui permettra à tous de regoûter à ce plaisir particulier : assister à du sport en direct !