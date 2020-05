Le Club de Bruges prêt à jouer un mauvais tour à Anderlecht : Nacer Chadli dans le viseur des Blauw en Zwart !

Le Club de Bruges veut rester au sommet du football belge. Les Blauw en Zwart vont certainement devoir laisser partir certains éléments durant ce mercato estival, mais le Club ne veut pas perdre en qualité.

Très suivis, Krépin Diatta et Emmanuel Dennis sont sur le départ côté brugeois. Au cas de belle offre, les deux attaquants devraient s'en aller. Le Club de Bruges leur cherche déjà des successeurs, et un nom bien connu serait sur la liste des Gazelles. Celui de Nacer Chadli, comme le rapporte Het Nieuwsblad.

Anderlecht a des difficultés financières contrairement à Bruges et les Mauves ne veulent plus payer que la moitié du salaire du joueur.

Fin de contrat

Chadli, pour sa part, préfère rester en Belgique afin de conserver ses chances de participer à l'Euro 2020 (reporté en 2021 pour cause de coronavirus) et le Mondial 2022. Le Diable Rouge attache une grande importance à l'aspect familial à l'âge de 30 ans. Chadli arrive en fin de contrat à Monaco et le Club de Bruges espère donc trouver un accord favorable.