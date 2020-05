Le drôle de confinement de Christian Eriksen

L'international danois avait rejoint les rangs de l'Inter Milan en début d'année durant le mercato hivernal.

Christian Eriksen n’avait pas encore eu le temps de se trouver un logement lorsque l’Italie est entrée en confinement. Du coup, le milieu de terrain âgé de 28 ans s’est retrouvé dans une situation quelque peu embarrassante.

"J'ai pensé à parler à Romelu Lukaku et Ashley Young, mais ils devaient déjà s'occuper de leur famille. Et dormir pendant 14 jours chez quelqu'un, c'est trop long", a raconté l’international danois dans les colonnes du Sun. Le Scandinave a donc opté pour une autre solution quelque peu originale. "Finalement, j'ai décidé de rester au centre d'entraînement du club avec un cuisinier et cinq membres du staff qui ont décidé de se mettre à l'isolement pour protéger leur famille".

Le joueur de l'Inter Milan a eu aussi quelques petits soucis en allant faire des courses. "La police m'a arrêté et, dans mon mauvais italien, j'ai tenté de leur expliquer ce que j'étais en train de faire, où j'allais et pourquoi je n'étais pas chez moi", a conclu Eriksen.